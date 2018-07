Hamburg (dpa/lno) - Mittelfeld-Regisseur Aaron Hunt vom Fußball-Bundesligisten Hamburger SV fällt für das Auswärtsspiel am Mittwoch beim FC Schalke 04 aus. Die Rückenprobleme, die den 29-Jährigen bereits in der vergangenen Woche behinderten, bereiten ihm nun auch Probleme in der Oberschenkelmuskulatur. Er verpasste das Abschlusstraining am Dienstag vor der Abreise nach Gelsenkirchen und ging nur laufen. Beim 1:1 am Samstag gegen den FC Ingolstadt wurde der ehemalige Wolfsburger nach 73 Minuten ausgewechselt. Als Alternative für Hunt könnte Lewis Holtby auf die offensive Mittelfeldposition nach vorn rücken.

HSV News