Hamburg (dpa/lno) - Ein 38-jähriger Drogendealer und dessen 27-jähriger Lieferant sind am Freitag in Hamburg-Harburg festgenommen worden. Bei einer Wohnungsdurchsuchung fanden die Ermittler 460 Gramm Kokain, rund 13 000 Euro Bargeld, eine Waage und Marihuana, wie die Polizei am Montag am Freitag berichtete. Zuvor hatten die Beamten die beiden Männer überprüft und Kokainkugeln bei ihnen gefunden. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die beiden Männer regelmäßig Drogengeschäfte miteinander gemacht haben. Der 38-Jährige war der Polizei schon zuvor im Bereich des Hamburger Bergs als Dealer aufgefallen. Die Männer wurden einem Haftrichter vorgeführt.



Polizeimitteilung