Hamburg (dpa) - Die Planung des 827. Hafengeburtstags in Hamburg läuft, die Vorfreude steigt: Zumindest haben die Veranstalter für das alljährliche Hafenfest schon am Montag kräftig die Werbetrommel für die Party zu Wasser und zu Lande vom 5. bis 8. Mai gerührt. Höhepunkt wird in diesem Jahr die Taufe des neuen Kreuzfahrtschiffes der Reederei Aida (Rostock) am 7. Mai sein. Nach der Zeremonie geht die "Aida Prima" - begleitet von Feuerwerk und Lichtshow - mit ihren Passagieren auf Fahrt. Das Hafenfest dauert wegen Christi Himmelfahrt einen Tag länger als sonst üblich. Erwartet werden mehr als 300 Schiffe und rund eine Million Besucher.

Hamburger Hafengeburtstag