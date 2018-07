Hamburg (dpa/lno) - Nach den Diebstählen und sexuellen Übergriffen in der Silvesternacht in Hamburg-St. Pauli hat die Polizei am Dienstag einen weiteren Täter festgenommen. Der 23-jährige Algerier wurde von der eigens eingesetzten Ermittlungsgruppe "Silvester" in Lüneburg festgenommen, teilte die Polizei mit. Seine Wohnräume in einer Flüchtlingsunterkunft wurden durchsucht und der vorliegende Haftbefehl vollstreckt. Er soll in der Straße "Große Freiheit" eine 19-jährige Frau aus einer Gruppe von Männern heraus sexuell genötigt haben und hat eventuell versucht, ihr Mobiltelefon zu rauben.

Im Zusammenhang mit den sexuellen Übergriffen in der Silvesternacht gingen bei der Hamburger Polizei bis Anfang Februar 236 Strafanzeigen ein. 393 Frauen wurden demnach Opfer der Übergriffe. Drei Tatverdächtige sitzen bereits in Untersuchungshaft.

Mitteilung der Polizei