Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburgische Bürgerschaft hat ihre Sitzung am Mittwoch einmal mehr mit einer Debatte über den Umgang mit Flüchtlingen begonnen. In einer Aktuellen Stunde wollten die Abgeordneten unter anderem über die Themen "Hamburg - Stadt des Ankommens", Asylpaket II und die Unterstützung des Kurses von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) vor dem EU-Gipfel diskutieren. Ebenfalls auf der Tagesordnung stand die Wahl von Friedrich-Joachim Mehmel zum neuen Präsidenten des Hamburger Verfassungsgerichts. Der 63 Jahre alte Präsident des Oberverwaltungsgerichts Hamburg soll nach dem Willen des rot-grünen Senats auf Joachim Pradel folgen, der in den Ruhestand geht. Mehmel war früher Vorsitzender des Arbeitskreises sozialdemokratischer Juristen (AsJ) in Hamburg.

