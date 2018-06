Hamburg (dpa/lno) - Mehr als zehn Jahre nach einer lebensgefährlichen Messerattacke auf einen 39 Jahre alten Mann in Hamburg-Rahlstedt ist die Tat aufgeklärt. Nach einem neuen Zeugenhinweis sei am Mittwochmorgen ein Haftbefehl gegen einen Mann aus dem Stadtteil Neugraben-Fischbek vollstreckt worden, sagte eine Polizeisprecherin.

Er soll am 7. Oktober 2005 in einem Männerwohnheim mit einem Messer auf den damals 39 Jahre alten Bewohner eingestochen und diesen lebensgefährlich verletzt haben. Der zu dem Zeitpunkt 29 Jahre alte mutmaßliche Täter soll zuvor sein Fahrrad gesucht und an verschiedenen Türen der Einrichtung für sozial Schwache geklingelt haben. Mit dem Bewohner sei er dann in Streit geraten, in dessen Verlauf er das Messer zückte, sagte die Sprecherin. "Es gab einen Anfangsverdacht, man konnte ihm die Tat aber nicht nachweisen." Erst jetzt - nach einem neuen Zeugenhinweis und weiteren Ermittlungen - habe sich der Anfangsverdacht erhärtet.