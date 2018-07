Hamburg (dpa/lno) - Ein Hamburger Projekt zur Integration von Flüchtlingen in Ausbildung und Arbeit hat eine erste Bilanz seiner Beratungstätigkeit seit November 2015 vorgelegt. Aus den 601 Beratungsprofilen von "W.I.R - work and integration for refugees" gehe hervor, dass zwei Drittel der Asylbewerber bereits in ihrem Heimatland gearbeitet haben und elf Jahre oder länger zur Schule gegangen sind, teilte die Sozialbehörde am Mittwoch mit. Mehr als ein Drittel (37 Prozent) der Flüchtlinge habe eine berufliche oder akademische Ausbildung. Die Hälfte verfüge über Grundkenntnisse in Deutsch. Nur jeder siebte Flüchtlinge in dem Projekt ist weiblich. Die Auswertung sei nicht repräsentativ, hieß es.