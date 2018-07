Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburg Freezers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) rechnen beim letzten Heimspiel der Hauptrunde mit einer vollen Halle. Für das Freitagabendspiel gegen die Iserlohn Roosters sind bereits 11 500 Karten verkauft worden. Insgesamt 12 800 Zuschauer finden in der Hamburger Multifunktionshalle Platz.

Zwei Spiele vor Ende der regulären Saison stehen die Freezers auf dem elften Tabellenplatz. Der Abstand zum zehnten Tabellenplatz, der zur ersten Playoff-Runde berechtigen würde und derzeit von den Kölner Haien belegt wird, beträgt zwei Punkte.

"Es ist schade, dass wir den Einzug in die Playoffs nicht mehr in der eigenen Hand haben. Aber wir werden alles tun, um in den beiden verbleibenden Spielen sechs Punkte zu holen", versprach David Wolf, der Gegner Iserlohn stark einschätzt: "Sie zählen zu den konstantesten Mannschaften der Liga und haben hinten sowie vorne viel Qualität. Aber wir stehen mit dem Rücken zur Wand und werden alles in die Waagschale werfen."

Die Hamburger konnten in der laufenden Spielzeit keines der drei Spiele gegen Iserlohn gewinnen. Die letzte Partie der Hamburger in der Hauptrunde findet am Sonntag bei den Straubing Tigers statt.

