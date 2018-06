Hamburg (dpa/lno) - Prostituierte wollen heute in Hamburg gegen das von der Bundesregierung geplante Prostituiertenschutzgesetz demonstrieren. Bei der Aktion am Hauptbahnhof sollen symbolisch "Hurenausweise" abgestempelt werden. Der Protest richtet sich vor allem gegen die geplante Pflicht für Prostituierte, sich künftig registrieren und regelmäßig bei einer Behörde beraten zu lassen. Viel sinnvoller wäre es, kostenlose und anonyme Beratungsangebote auszubauen, hieß es. Zudem müsse es Rechtssicherheit für Bordelle geben. Auch Prostituierte hätten ein Recht auf ihre Arbeit. In Hamburg diskutieren noch bis Freitag rund 300 Teilnehmer des "Sexarbeits-Kongresses" über das Gesetz und Probleme der Branche.

