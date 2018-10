Hamburg (dpa/lno) - Ein Kiosk ist in der Nacht zum Freitag in Hamburg-Ottensen ausgebrannt. Das Feuer brach aus zunächst ungeklärter Ursache aus und breitete sich im gesamten Kiosk aus, wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen sagte. Eine angrenzende Wohnung wurde aufgrund der starken Rauchentwicklung für unbewohnbar erklärt. Mehrere Bewohner wurden in Sicherheit gebracht; verletzt wurde niemand. Der Brand wurde von 26 Einsatzkräften der Feuerwehr gelöscht. Zur Schadenshöhe konnte der Sprecher zunächst nichts sagen.