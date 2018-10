Hamburg (dpa/lno) - Die Polizei fahndet weiterhin vergeblich nach einem Jugendlichen und einem jungen Mann, die eine 14-Jährige in Hamburg vergewaltigt haben sollen. Bisher habe die Fahndung mit den Namen und den Fotos der beiden Verdächtigen noch keine Ergebnisse erbracht, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag auf Anfrage.

Polizei und Staatsanwaltschaft hatten am Vortag die Öffentlichkeitsfahndung gestartet und für Hinweise, die zur Ergreifung der beiden Beschuldigten führen, bis zu 1500 Euro Belohnung pro Person ausgesetzt. Die Gesuchten sind 16 und 21 Jahre alt. Der Haftbefehl lautet auf Verdacht des sexuellen Missbrauchs Widerstandsunfähiger und auf versuchten Mordes und gefährliche Körperverletzung

Insgesamt wurden nach der Tat am 11. Februar fünf Tatverdächtige ermittelt. Ein 16-Jähriger, ein 14-Jähriger und eine 15-Jährige sitzen bereits seit dem 23. Februar in Untersuchungshaft.

Medienberichten zufolge war das Opfer von der 15-Jährigen mit den männlichen Jugendlichen in einer Wohnung im Stadtteil Harburg zusammengebracht worden. Dort sei die 14-Jährige erst betrunken gemacht und dann von drei der jungen Männer sexuell missbraucht worden. Die 15-Jährige habe die Tat per Handy gefilmt. Dann sei das nur leicht bekleidete Opfer bei Temperaturen um den Gefrierpunkt besinnungslos in einen Hinterhof gelegt worden.

