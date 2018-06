Hamburg (dpa/lno) - Drei junge Männer, die in Hamburg-Horn und Barmbek Süd Diebstähle verübt haben sollen, sind festgenommen worden. Das Trio wurde laut Angaben der Polizei ertappt, als es am Donnerstag ein Matratzengeschäft in Hamburg Horn überfiel. Eine Polizeistreife beobachtete den Vorfall und vereitelte den Diebstahl. Den drei jungen Männern wird vorgeworfen, seit November sechs Diebstähle verübt zu haben. Ziele waren Lokale, Supermärkte und andere Geschäfte.

Polizeibericht