Hamburg (dpa/lno) - Ein 21 Jahre alter Bewohner einer Erstaufnahmeunterkunft in Hamburg-Niendorf hat Mitarbeiter mit einer Rasierklinge und einer Schere bedroht. Der Mann konnte bei dem Vorfall am Samstagnachmittag überwältigt und Polizeibeamten übergeben werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 21-Jährige hatte demnach so laut Musik gehört, dass die Mitarbeiter ihm das Gerät schließlich abnahmen. Daraufhin bewaffnete sich der junge Mann und ging auf die Mitarbeiter los.

Nach dem Vorfall versammelte sich eine größere Menge aufgebrachter Bewohner; es drohte eine Auseinandersetzung. 14 Streifenwagenbesatzungen beruhigten die Lage. Der 21-Jährige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Polizeimeldung