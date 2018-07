Hamburg (dpa/lno) - Bei der internationalen Tourismusmesse ITB in Berlin (9. bis 13. März) rührt Hamburg erstmals kräftig die Werbetrommel für die Elbphilharmonie. Für den Messe-Stand wurde ein vier Meter hohes Modell der "Elphi" konstruiert, dass auf einer Seite die gläserne Fassade und auf der anderen einen offenen Querschnitt durch das Gebäude zeigt - inklusive multimedialer Begleitung. Zur Präsentation werden Bürgermeister Olaf Scholz und der Generalintendant der Elbphilharmonie, Christoph Lieben-Seutter, am Mittwoch (9.März) in Berlin sein. Die Eröffnung des Konzerthauses ist am 11. Januar 2017 geplant.

