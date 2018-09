Hamburg (dpa/lno) - Bürgermeister Olaf Scholz (SPD), die Luft- und Raumfahrtkoordinatorin der Bundesregierung, Brigitte Zypries, und führende Wirtschaftsvertreter haben am Montag das Zentrum für Angewandte Luftfahrtforschung (ZAL) in Hamburg offiziell eröffnet. Damit gewinne Hamburg bei Forschung und Entwicklung weit über die Luftfahrtbranche hinaus an internationalem Profil, sagte Scholz. Das ZAL Techcenter bietet auf 26 000 Quadratmetern Nutzfläche rund 600 Arbeitsplätze. Dort sollen Firmen, Hochschulen und Institute unter einem Dach innovative Produkte und Konzepte schneller und günstiger zur Einsatzreife in der internationalen Luftfahrt führen.

Eigendarstellung des ZAL TechCenter