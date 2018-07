Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Profi Cléber vom Hamburger SV ist nach dem 2:0 gegen Hertha BSC angeschlagen. "Er hat einen Schlag auf den Knöchel bekommen und konnte deswegen heute nicht laufen. Schauen wir, wie es Mittwoch aussieht", sagte Trainer Bruno Labbadia einen Tag nach dem Bundesliga-Heimspiel. Der Brasilianer soll den Fuß am freien Dienstag schonen. Der Coach zählt auf den Innenverteidiger, der am Sonntag (15.30 Uhr) in der Auswärtspartie bei Bayer Leverkusen den Gelb-gesperrten Emir Spahic vertreten soll. Kapitän Johan Djourou kehrt nach Gelb-Rot-Sperre zurück.

Auch der Schwede Albin Ekdal, der am Sonntag überraschend nach viermonatiger Verletzungspause von Beginn an gespielt hatte, ist noch nicht wieder ganz fit. "Er hat das sehr intelligent gemacht und hat Struktur ins Spiel gebracht. Aber er ist noch nicht bei 100 Prozent", betonte Labbadia.

