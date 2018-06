Hamburg (dpa/lno) - Ein gesuchter Exhibitionist ist der Bundespolizei am Montagmorgen nach Auswertung von Videomaterial ins Netz gegangen. Der 26-Jährige sei dringend tatverdächtig, am Hamburger S-Bahnhof Hammerbrook mit entblößtem Geschlechtsteil drei junge Frauen verfolgt zu haben. Die Taten ereigneten sich demnach am 29. Februar und 3. März. Beamte stellten sich am Montag zur Fahndung am S-Bahnsteig Hammerbrook auf. Dort erkannten sie den mutmaßlichen Täter, der bereits seinen Hosenschlitz geöffnet und ein pornografisches Video auf dem Handy laufen hatte. Der Mann wurde festgenommen, die Taten wurden zur Anzeige gebracht.

Pressemitteilung