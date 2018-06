Hannover (dpa) - Der ehemalige Wimbledonsieger Michael Stich hat die glatte Davis-Cup-Niederlage von Alexander Zverev als Teil eines wichtigen Lernprozesses bezeichnet. "Er braucht noch Zeit. Er wird in seiner Karriere noch viele Matches verlieren. Das ist ein Match, aus dem er lernen muss", sagte der Davis-Cup-Champion von 1993 am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Der 18 Jahre alte Zverev hatte am Sonntag in der Erstrunden-Partie gegen Tschechien beim Stand von 2:2 das entscheidende Einzel gegen Lukas Rosol 2:6, 3:6, 1:6 verloren. Durch die Niederlage müssen die deutschen Tennis-Herren im September in den Playoffs gegen den Abstieg aus der Weltgruppe kämpfen.

Davis-Cup-Draw

bisherige Davis-Cup-Duelle zwischen Deutschland und Tschechien

direkter Vergleich Zverev - Rosol