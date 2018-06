Rendsburg/Brunsbüttel (dpa/lno) - Die Brunsbüttel Ports GmbH hat den Schwerlasthafen Rendsburg Port am Nord-Ostsee-Kanal übernommen. Die Übernahme der 50-prozentigen Beteiligung des Joint-Venture-Partners HaGe Port erfolge rückwirkend zum 1. Januar 2016, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Brunsbüttel Ports ist damit alleiniger Betreiber der Rendsburg Port GmbH.

Als Schwerlasthafen ist Rendsburg spezialisiert auf Umschlag und Lagerung der Komponenten von Windkraftanlagen und anderer großer Stückgüter. Der Rendsburg Port hat sich nach eigenen Angaben in den vergangenen drei Jahren zu einem wichtigen Umschlaghub für Onshore-Windkraftkomponenten in Norddeutschland entwickelt. So hätten im vergangenen Jahr 183 Binnenschiffe den Rendsburg Port angelaufen, was einer Steigerung von knapp 50 Prozent im Vergleich zu 2014 entspreche.

Die Brunsbüttel Ports GmbH betreibt neben drei Häfen in Brunsbüttel und dem Schwerlasthafen in Rendsburg auch den Hafen Glückstadt und zwei Terminals in Hamburg.