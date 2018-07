Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli kann am Freitagabend gegen den SC Paderborn wieder auf Sebastian Maier setzen. Der Mittelfeldspieler hat sich nach seinem Muskelfaserriss zurückgemeldet. "Er ist körperlich auf einem guten Weg und könnte im Kader stehen. Auch wenn es für 90 Minuten noch nicht reicht", sagte Trainer Ewald Lienen am Mittwoch. Auch Defensiv-Allrounder Jan-Philipp Kalla, Innenverteidiger Davidson Eden und Mittelfeldspieler Bernd Nehrig sind nach überstandener Krankheit zurück im Mannschaftstraining.

Der FC St. Pauli geht als Tabellenvierter in den 26. Spieltag. Der abstiegsgefährdete SC Paderborn steht auf Platz 17 und ist vier Punkte vom rettenden Ufer entfernt. Lienen schätzt den Gegner stärker ein, als die Tabellenposition aussagt: "Das ist eine gute Mannschaft mit vielen guten Spielern, die sich mit Händen und Füßen wehren. Sie spielen nicht wie eine Mannschaft, die unten steht und nur verteidigt. Sie agieren sehr offensiv."

Zudem nahm Lienen den in Paderborn entlassenen Trainer Stefan Effenberg in Schutz: "Das war kein einfacher Job für ihn. Ich fand, dass die Mannschaft nach all den Turbulenzen stabil unter ihm gespielt hat. Sie haben nur ihre Chancen nicht genutzt. Stefan wird seinen Weg gehen. Solche Erfahrungen gehören dazu." Für das Freitagabendspiel am Millerntor sind noch 800 Karten erhältlich.

