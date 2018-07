Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs CDU-Spitze will über eine Expertenrunde neue Ansätze bei der Integration von Flüchtlingen erarbeiten. Dem Gremium unter der Leitung von Parteichef Roland Heintze gehörten Vertreter aus den Fraktionen im Bund, im Land und in den Bezirken sowie Vertreter der zuständigen Fachausschüsse und Vereinigungen der CDU Hamburg an, teilte die Partei am Mittwoch mit. Daneben habe der Vorstand beschlossen, die Volksinitiative "Hamburg für gute Integration" im weiteren Verfahren zu unterstützen. Die CDU teile das Ziel der Initiative, integrationsfeindliche Massenunterkünfte zu verhindern. Gleichzeitig verlangt die CDU-Spitze, die Umsetzung in Planung befindlicher, großer Folgeunterkünfte bis zu einer gütlichen Einigung auszusetzen.