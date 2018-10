Hamburg (dpa/lno) - Per Ferndiagnose hat eine Hörerin den Radiomoderator von Energy Hamburg, Christian Stübinger, vor größerem Unheil bewahrt. Er klagte in einer Live-Sendung am Dienstagmorgen über starke Bauchschmerzen und Pulsrasen, berichtete die Tageszeitung "Die Welt" am Mittwoch. Eine als Krankenpflegerin ausgebildete Hörerin griff daraufhin zum Telefon und riet "Stübi", einen Arzt aufzusuchen. Ihr Verdacht: Blinddarmentzündung. Der Moderator brach daraufhin die Sendung ab, suchte einen Mediziner auf und wurde noch am Nachmittag operiert. Lebensbedrohlich sei sein Zustand vermutlich nicht gewesen, teilte ein Bauch-Chirurg des Asklepios-Klinikums West am Donnerstag mit.

Artikel Welt (9.3.2016)