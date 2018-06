Hamburg (dpa/lno) - Wegen einer Blindgängersuche ist die Autobahn 253 an den kommenden beiden Wochenenden in südlicher Richtung streckenweise nur einspurig befahrbar. Der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer werde die vermuteten Sprengsätze zwischen dem Abschnitt König-Georg-Deich und der Anschlussstelle Hamburg-Neuland suchen, teilte die Hamburger Verkehrsbehörde am Donnerstag mit. Diese Strecke soll von Mitte April an vollständig saniert werden. Etwa 30 000 Quadratmeter Fahrbahn und 3500 Schutzeinrichtungen sind nach Angaben der Verkehrsbehörde von der Grundinstandsetzung betroffen. Zudem werden vier Brückenbauwerke erneuert. Die Umbauarbeiten sollen bis November 2016 dauern.

Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation