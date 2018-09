Berlin/Rostock (dpa) - Jungschauspielerin Emma Schweiger tauft während des Hamburger Hafengeburtstags das neue Kreuzfahrtschiff "Aida Prima". Das teilte Aida Cruises am Freitag auf der Reisemesse ITB in Berlin mit. Die 13-jährige Tochter von Schauspieler und Regisseur Til Schweiger ist durch Rollen in Filmen wie "Keinohrhasen" oder "Honig im Kopf" bekannt geworden.

Am Tauftag (7. Mai) wird die "Aida Prima" gegen 20.00 Uhr vom Cruise Center Steinwerder in Richtung Elbphilharmonie fahren. Die eigentliche Taufzeremonie findet gegen 22.00 Uhr vor den Landungsbrücken statt. Die "Aida Prima" ist das neue Flaggschiff der Reederei und bietet Platz für bis zu 3300 Urlauber.