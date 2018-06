Bad Fallingbostel (dpa) - Die vielbefahrene Nord-Süd-Achse A7 wird in Richtung Hamburg das ganze Wochenende über wegen Bauarbeiten gesperrt. Weil die Fahrbahn bei Bad Fallingbostel in der Lüneburger Heide erneuert werden muss, wird der komplette Verkehr ab Freitagabend umgeleitet. Das teilte die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Verden mit. Autofahrer mit dem Fahrtziel Hamburg müssen ab dem Walsroder Dreieck über die A27 in Richtung Bremen und dann über die A1 fahren. Nach Abschluss der Bauarbeiten soll die Sperrung am Montagmorgen um 6 Uhr aufgehoben werden. In Richtung Süden ist die A7 nicht von der Sperrung betroffen.

Informationen der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr