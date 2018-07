Hamburg (dpa) - Am Grab von Helmut Schmidt in Hamburg finden sich immer wieder kuriose Gegenstände zum Gedenken an den Altkanzler. Eine Dose Labskaus, mehrere von Schmidts geliebten Mentholzigaretten und eine Dose Schnupftabak waren am Samstag neben Kerzen und Blumen auf der letzten Ruhestätte des am 10. November 2015 gestorbenen SPD-Politikers auf dem Ohlsdorfer Friedhof zu finden. "Zigaretten liegen da häufig", sagten zwei Passanten. Mindestens 20 Menschen seien in den vergangenen Tagen an Schmidts Grab gewesen, sagte Friedhofssprecher Lutz Rehkopf dem "Hamburger Abendblatt". In den ersten Tagen nach Schmidts Beisetzung hätten bis zu 100 Menschen pro Stunde in der Verwaltung angerufen, um sich nach Schmidts Grabstätte zu erkundigen.

Plan des Ohlsdorfer Friedhofs (pdf)