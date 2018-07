Hamburg (dpa/lno) - Kanufahrer haben am Sonntag eine Frauenleiche in der Hamburger Außenalster entdeckt. Der Leichnam der 70-Jährigen wurde von der Feuerwehr geborgen und zur Obduktion in die Gerichtsmedizin gebracht, sagte ein Polizeisprecher in Hamburg. Wie die Frau ums Leben kam, war zunächst unklar. Hinweise auf ein Verbrechen hatte die Polizei nicht.