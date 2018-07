Hamburg (dpa/lno) - Die weltgrößte Tourismusmesse ITB in Berlin endet heute - und auch Hamburg Tourismus zieht Bilanz. Seit Mittwoch hatte die Hansestadt unter dem Motto "Hamburg - Große Freiheit für große Kultur" prominent für die Elbphilharmonie geworben. Das Konzerthaus wird im Januar 2017 eröffnet und soll weitere Besucher in die Elbmetropole locken. "Die Elbphilharmonie wird ein offenes Haus für alle", hatte Bürgermeister Olaf Scholz in Berlin erklärt. Die Hansestadt erwartet in diesem Jahr mit mehr als 13 Millionen Hotel-Übernachtungen erneut einen Rekord. Ein weiterer Fokus der Hamburger bei der ITB lag auf dem Reisesegment Kreuzfahrten.

