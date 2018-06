Hamburg (dpa/lno) - Ein noch unbekannter Brandstifter soll in der Hamburger Stadtteilschule Altrahlstedt ein Feuer gelegt haben. Am Sonntagnachmittag wurde ein Fenster der Pausenhalle eingeschlagen, schilderte die Polizei am Montag. Vorhänge, Möbel und Mülleimer seien in Brand gesetzt worden. Eine Zeugin hörte die Alarmanlage der Schule und alarmierte die Polizei.

Polizeimeldung