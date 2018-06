Hamburg (dpa) - Viel Jubel hat Schriftsteller Benjamin von Stuckrad-Barre (41) bei der Premiere seiner Lesung von "Panikherz" am Montag in der Hamburger Markthalle geerntet. Mit der autobiografischen Erzählung, die am Donnerstag erschienen ist, hatte sich der als Popliterat bekannt gewordene Autor ("Soloalbum") nach jahrelanger Pause zurückgemeldet.

Von seinem steilen beruflichen Aufstieg in den Neunzigern und dem darauffolgenden Absturz in Bulimie und Drogensumpf erzählt das Buch; seine enge Verbundenheit zu Musiker Udo Lindenberg bildet den roten Faden. Der Panikrocker war es auch, der den Abend mit seinem Freundschafts-Bekenntnis "Ich schwöre" musikalisch eröffnete.

Für die Lesung holte sich Stuckrad-Barre Schauspieler Christian Ulmen sowie Element-Of-Crime-Sänger und Autor Sven Regener an die Seite. Abwechselnd las sich das Trio zweieinhalb Stunden lang durch den 576 Seiten starken Schmöker und hatte dabei oft die Lacher auf seiner Seite.