Hamburg (dpa/lno) - Boxweltmeister Jürgen Brähmer hat künftig eine Doppelfunktion. Der 37 Jahre alte Halbschwergewichts-Champion boxt weiterhin und betreut nebenbei Sauerland-Profi Tyron Zeuge. Der 23 Jahre alte Supermittelgewichtler bestreitet am 9. April in Potsdam seinen ersten Kampf unter der Leitung Brähmers, teilte der Sauerland-Stall am Donnerstag mit. Der Gegner steht noch nicht fest. Zeuge hatte sich vor einigen Monaten von Brähmer-Coach Karsten Röwer getrennt.

Brähmer sorgt für ein Novum in der Geschichte der großen Boxverbände: Als amtierender Weltmeister will der Schweriner seinen Schützling ebenfalls zu einem WM-Titel führen. Im Sommer tritt Zeuge gegen WBA-Weltmeister Giovanni de Carolis aus Italien an. Die Verträge sind bereits unterschrieben. De Carolis hatte zuletzt Sauerland-Hoffnung Vincent Feigenbutz besiegt.