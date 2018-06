Hamburg (dpa/lno) - Trainer Bruno Labbadia von Fußball-Bundesligist Hamburger SV bangt um den Einsatz seines Kapitäns Johan Djourou. "Er macht mir Sorgen", sagte Labbadia am Donnerstag. Der Innenverteidiger klage über Schlappheit und habe einen Virusinfekt in sich. "Er ist wichtig für uns", meinte Labbadia. Als Ersatz für den Schweizer bietet sich der Brasilianer Cléber an. Die Hamburger erwarten am Samstag (15.30 Uhr) den Tabellenvorletzten 1899 Hoffenheim.

Auf jeden Fall ersetzen muss Labbadia Nicolai Müller. Der Mittelfeldspieler ist wegen der fünften Gelben Karte gesperrt. "Wir probieren im Training, wer ihn ersetzen kann", sagte der Coach. Zur Wahl stehen Michael Gregoritsch und Nabil Bahoui.

Stürmer Josip Drmic ist wegen eines Knorpelschadens im Knie am Mittwoch in Köln operiert worden. "Ich habe mit ihm telefoniert. Es ist alles gut verlaufen. Er hat die Situation angenommen", berichtete Labbadia. Der vom Liga-Rivalen Borussia Mönchengladbach bis Saisonende ausgeliehene Drmic wird kein Spiel mehr für den HSV bestreiten können.

Gegen Hoffenheim forderte der Trainer eine engagierte Leistung wie in den Heimspielen gegen Hertha BSC (2:0) und Borussia Mönchengladbach (3:2). Vom Tabellenplatz der Hoffenheimer solle man sich nicht täuschen lassen. "Wie sie auftreten, ist das kein Tabellen-17.", betonte Labbadia und äußerte sich anerkennend über seinen 28 Jahre alten Trainerkollegen Julian Nagelsmann. "Er kennt den Verein, es scheint zu gehen. Ich mache aber keinen Unterschied, ob es ein junger oder alter Kollege ist."

Spielplan HSV