Hamburg (dpa/lno) - Ein 21-Jähriger soll in Hamburg seine Freundin über Monate hinweg zur Prostitution gezwungen haben. Seit April vergangenen Jahres habe der Mann die 22-Jährige mit Drohungen und Schlägen dazu gebracht, in einem "Saunaclub" zu arbeiten. Polizei und Staatsanwaltschaft teilten am Donnerstag mit, der Mann sei am Dienstag verhaftet worden. In seiner Wohnung in Hamburg-Billstedt fanden Beamte Beweismaterial und Testosteron-Präparate. Außerdem wurde ein hochwertiges Auto des Mannes beschlagnahmt.

Nach bisherigen Ermittlungen hatte er gedroht, die Familie der Frau umzubringen. Zudem soll er sie mehrfach geschlagen haben. Er habe auch einen Totschläger benutzt, hieß es. Außerdem soll der Mann die 22-Jährige gezwungen haben, mehrfach seinen Namen auf ihren Körper tätowieren zu lassen. Jetzt sitzt er wegen Verdachts des schweren Menschenhandels und Zuhälterei in Untersuchungshaft.

Manche Kraft- oder Ausdauersportler nutzen Testosteron als Dopingmittel. Es soll den Aufbau der Muskulatur beschleunigen.

Mitteilung der Polizei