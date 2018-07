Hamburg (dpa/lno) - Gut einen Monat nach dem Feuer im Hamburger "Golden Pudel Club" ist eine hohe Belohnung für Hinweise auf den Brandstifter ausgesetzt worden. Eine Privatperson habe eine Belohnung von 7500 Euro ausgelobt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Voraussetzung sei, dass die Hinweise bis zum 30. Juni eingehen und zur Ergreifung und rechtskräftigen Verurteilung des Täters führen. Der Kult-Club war am frühen Morgen des 14. Februar durch einen Brand und Löschwasser schwer beschädigt worden. Die Ermittler gehen von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Die Schadenhöhe ist unbekannt.

Das Feuer war im Bereich eines Anbaus des Gebäudes ausgebrochen. Dort wohnte seit einiger Zeit ein Flüchtling aus Ghana, der sich als Flaschensammler über Wasser hielt. Bei dem Feuer verlor er auch seine Papiere. Er wurde später bei dem Versuch, sich neue Papiere zu besorgen, in der Ausländerbehörde festgenommen. Eine Abschiebung wurde von Aktivisten am Flughafen verhindert.

Der 32-Jährige wurde daraufhin in das Abschiebegefängnis Eisenhüttenstadt in Brandenburg gebracht. Am Mittwoch sei er nach Italien abgeschoben worden, sagte seine Anwältin, Nina Kromm. Dort werde er sich voraussichtlich um ghanaische Papiere bemühen und nach Ghana zurückkehren.

Das Haus mit Hafenblick soll am 20. April versteigert werden. Hintergrund ist ein Streit zwischen den Besitzern Wolf Richter und Rocko Schamoni. Der Verkehrswert vor dem Brand betrug 510 000 Euro.

Mitteilung der Polizei