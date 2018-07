Hamburg (dpa/lby) - Eine der erfolgreichsten Schauspielerinnen des Landes, verheiratet mit einem der mächtigsten Männer: "Tatort"-Star Maria Furtwängler (49) macht es "unendlich zornig", wenn Leute sagen "Warum dreht die überhaupt noch, hat die doch gar nicht nötig". "Man käme nie auf die Idee, einen Mann, der reich ist oder reich geheiratet hat, zu fragen, warum er noch arbeitet", sagte die Ehefrau von Verleger Hubert Burda (76, "Bunte", "Focus") in Moritz von Uslars Interviewformat "99 Fragen an...", das diese Woche im "Zeit"-Magazin gedruckt ist. "Bei Frauen gibt es immer noch die Vorstellung, dass es das Ziel ist, wohlhabend zu heiraten, und wenn sie den reichen Kerl hat, dann legt sie sich zurück, geht zum Friseur und zur Pediküre." Im November steht bei den beiden Münchnern die Silberhochzeit an.