Schwerin (dpa/mv) - Die Schweriner Fritz-Reuter-Bühne - das ostdeutsche Gegenstück zum Hamburger Ohnsorg-Theater - wird in diesem Jahr 90 Jahre alt. Zum runden Geburtstag erscheint eine ihrer erfolgreichsten Inszenierungen, die plattdeutsche Version von Goethes Faust, als Hörbuch. Seit Donnerstag ist die CD im Handel, wie der Schweriner NDR-Redakteur Rainer Schobeß sagte. Schobeß hat das Hörbuch-Projekt gemeinsam mit seinem Kieler NDR-Redakteurskollegen Christoph Ahlers betreut.

Goethes "Faust. Der Tragödie Erster Teil" wurde von Friedrich Hans Schaefer 1983 ins Niederdeutsche übertragen. 2005 kam das Stück unter dem Titel "Dat Späl von Dokter Faust" auf die Reuter-Bühne des Mecklenburgischen Staatstheaters und wurde wenig später mit den Darstellern als Hörspiel von NDR und Radio Bremen aufgenommen. Dieses Hörspiel kommt nun als Hörbuch heraus, wie Schobeß erklärte.

"In der niederdeutschen Übersetzung klingt das alte Drama völlig neu. Ein echtes Volksstück", sagte er. Das klingt dann zum Beispiel so: "Dor stah ick nu, ick arme Narr, un wüßt giern, wat ick dorvon harr!" Das arme Gretchen ruft: "Heinrich, mi grugt vör di!" Und der Osterspaziergang beginnt so: "Von Iesgang frie sünd Strom un Bäken..."