Hamburg (dpa/lno) - Die Bahn-Tochter DB Schenker und der Paketdienst GLS informieren an diesem Freitag (11.15 Uhr) in Hamburg über Details ihrer künftigen Zusammenarbeit in Europa. Die beiden Unternehmen hatten im vergangenen September eine strategische Partnerschaft geschlossen, die nun umgesetzt wird. Der europaweit tätige Paketdienst GLS, eine Auslandstochter der britischen Royal Mail mit Sitz in den Niederlanden, soll die Zustellung der Pakete übernehmen, die DB Schenker transportiert. Gleichzeitig soll DB Schenker für GLS Stückguttransporte abwickeln. Damit will die Bahn dem Kundenwunsch nach Lösungen aus einer Hand verstärkt nachkommen.