Kiel (dpa/lno) - Mit großer Betroffenheit haben schleswig-holsteinische Spitzenpolitiker auf den Tod des Ex-Außenministers und früheren FDP-Vorsitzenden Guido Westerwelle reagiert. "Die Nachricht vom Tod von Guido Westerwelle hat mich unendlich traurig gemacht", erklärte FDP-Bundesvize Wolfgang Kubicki am Freitag. "Ich verliere einen guten Freund", sagte der Kieler FDP-Fraktionschef am Freitag. "Und wir verlieren einen großen Liberalen, der stets mit offenem Visier für seine Überzeugungen gestritten hat." Westerwelle war am Freitag im Alter von 54 Jahren an den Folgen seiner Leukämie-Erkrankung in Köln gestorben.

"Der plötzliche und viel zu frühe Tod von Guido Westerwelle macht mich zutiefst betroffen. Guido Westerwelle hat sich mit seiner ganzen Kraft für die Politik und für unser Land eingesetzt. Er hat sich um Deutschland verdient gemacht, dafür danken wir ihm. Meine Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Angehörigen", schrieb Ministerpräsident Torsten Albig (SPD).

"Guido Westerwelle hat das Bild der FDP auf Bundesebene seit Jahrzehnten stark geprägt", sagte SPD-Bundesvize Ralf Stegner. Westerwelles Anteil an den politischen Erfolgen seiner Partei sei groß gewesen. "Noch im Dezember hatte er einen beeindruckenden und mutigen Fernsehauftritt bei dem er sich über den Umgang mit seiner Krankheit, aber auch über Wichtiges und Unwichtiges in der Politik geäußert hat", äußerte der Landes- und Fraktionsvorsitzende der Nord-SPD. "Dass er heute mit nur 54 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben ist, bestürzt uns sehr."

Mit Westerwelle verliere Deutschland nicht nur einen großen Staatsmann, sondern auch einen streitbaren Parlamentarier, engagierten Liberalen und großartigen Menschen, erklärte FDP-Landeschef Heiner Garg. Er habe an Westerwelle stets dessen Mut bewundert, auch in schwierigen Situationen für seine Positionen zu kämpfen. "In den letzten Monaten seines zu kurzen Lebens, in denen er schwer vom Krebs gezeichnet war, hat er vielen Menschen durch seine optimistischen Auftritte Kraft gegeben."

Die Bundesrepublik verliere einen geschätzten Politiker, äußerte der CDU-Landesvorsitzende Ingbert Liebing. "Guido Westerwelle hat lange gegen die schwere Krankheit gekämpft und mit seinem öffentlichen Umgang auch anderen Betroffenen Mut gemacht."