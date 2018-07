Kiel (dpa/lno) - Die Bekämpfung der Rockerkriminalität bleibt ein Schwerpunkt der Polizei in Schleswig-Holstein. Auch wenn im nördlichsten Bundesland in der jüngeren Vergangenheit gewalttätige Auseinandersetzungen ausgeblieben seien, werde die Szene wachsam beobachtet, sagte der Sprecher des schleswig-holsteinischen Landeskriminalamtes (LKA), Uwe Keller, der Deutschen Presse-Agentur in Kiel. "Bundesweit muss die gesamte Rockerszene als zumindest gewaltbereit eingestuft werden." So hat es in Hamburg beispielsweise vor einiger Zeit einige gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Mitgliedern der "Mongols" und der "Hells Angels" gegeben.