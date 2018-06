Hamburg (dpa/lno) - Die "Ovation of the Seas", eines der weltweit größten Kreuzfahrtschiffe, ist in der Nacht zum Samstag im Hamburger Hafen eingetroffen. Die "Ovation of the Seas" gehört zur Quantum-Klasse der Reederei Royal Carribean Cruises und ist baugleich mit ihren Schwesterschiffen "Quantum of the Seas" und "Anthems of the Seas". Das Schiff wurde in den vergangenen beiden Jahren auf der Papenburger Meyer-Werft gebaut und kommt zu abschließenden Arbeiten bei Blohm+Voss ins Dock. Danach geht es zur Probefahrt in der Nordsee.

Die "Ovation of the Seas" ist wie die Schwesterschiffe 348 Meter lang und 41 Meter breit. Fast 2100 Kabinen bieten Platz für 4200 Passagiere. Das Schiff soll im kommerziellen Betrieb ab April Ziele in Asien, Australien, Westeuropa und dem Baltikum ansteuern und wird vorerst nicht wieder in Hamburg erwartet.

Webcam Hamburger Hafen