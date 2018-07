Hamburg (dpa/lno) - Die Polizei fahndet seit Sonntag öffentlich nach einem 40-Jährigen, der Mitte Januar zwei Männer in einem Lokal in Hamburg-Altona angeschossen haben soll. Zwischen den Männern war es am 19. Januar zu einem Streit gekommen, woraufhin der Verdächtige eine Schusswaffe zog und drei Schüsse auf die beiden Männer abfeuerte, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die beiden Opfer im Alter von 38 und 52 Jahren kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestand aber nicht. Die Hintergründe der Auseinandersetzung blieben unklar. Nun fahnden Landeskriminalamt und Mordkommission mit einem Foto nach dem 40-Jährigen.

Polizeimitteilung