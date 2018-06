Hamburg (dpa/lno) - Am Hamburger Hauptbahnhof hat ein 21 Jahre alter Mann einem Sicherheitsbeamten Pfefferspray ins Auge gesprüht und ist geflohen. Zuvor hatte der Fahrgast am Sonntagmorgen eine Zugbegleiterin aggressiv beleidigt, nachdem diese ihn von der Weiterfahrt ausgeschlossen hatte, da er keinen Fahrschein vorlegen konnte, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Daraufhin begleitete der 43 Jahre alte Sicherheitsbeamte den 21-Jährigen und wurde durch das Reizgas im Augenbereich verletzt. Die Bundespolizei konnte die Identität des geflüchteten Täters feststellen und hat die Ermittlungen aufgenommen.

