Hamburg (dpa/lno) - Generalmusikdirektor Kent Nagano und Orchesterintendant Georges Delnon präsentieren heute in der Hamburgischen Staatsoper ihr Konzertprogramm für die Saison 2016/17. Es wird die zweite Spielzeit der beiden Verantwortlichen für die Philharmonischen Konzerte in der Laeiszhalle und der Anfang Januar 2017 dann neu eröffneten Elbphilharmonie. Der Amerikaner Nagano (64) und der Schweizer Delnon (58) hatten im Herbst 2015 gemeinsam ihre Ämter von der Australierin Simone Young übernommen und seither mit ihren Konzepten viel Anklang gefunden. Das Philharmonische Staatsorchester Hamburg datiert seine Gründung auf das Jahr 1828 und begleitet auch Opern- und Ballettaufführungen in der Staatsoper.

Philharmonisches Staatsorchester Hamburg