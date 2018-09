Hamburg (dpa/lno) - Der australische Profiboxer Lucas Browne ist nach dem gewonnenen WM-Kampf im Schwergewicht gegen den Wahl-Hamburger Ruslan Chagaev am 5. März positiv auf Doping getestet worden. "Ich habe die Information am Montagabend von der amerikanischen Anti-Doping-Agentur VADA aus Las Vegas erhalten. Bei Browne wurde die Einnahme von Clenbuterol festgestellt", sagte Thomas Pütz, Präsident des Bundes Deutscher Berufsboxer (BDB), am Dienstag.

Der BDB hatte bei der WM des Weltverbandes WBA in der tschetschenischen Hauptstadt Grosny die Aufsicht geführt. Der Usbeke Chagaev lebt in Hamburg und boxt mit deutscher Lizenz. Gegen Browne hatte der 37-Jährige seinen Titel durch technischen K.o. in der zehnten Runde verloren.

Der Australier hat jetzt Gelegenheit, die B-Probe öffnen zu lassen. "Sollte die ebenfalls positiv ausfallen, stellen wir bei der WBA den Antrag, den Kampf zu annullieren und Browne den Titel abzuerkennen", sagte Pütz. Damit wäre Chagaev wieder regulärer Weltmeister der WBA im Schwergewicht. Der Verband führt zudem einen sogenannten Superchampion. Den Titel hält der Brite Tyson Fury seit seinem Sieg über Wladimir Klitschko.

Mitteilung WBA