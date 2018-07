Hamburg (dpa/lno) - Das Kinderhilfswerk Plan International präsentiert heute in Hamburg ein neues Projekt zum Schutz von Flüchtlingskindern. Im Kern geht es darum, internationale Standards der humanitären Hilfe in Hamburger Flüchtlingsunterkünften anzuwenden und Mädchen und Jungen aus Krisengebieten vor Gewalt, Ausbeutung und Missbrauch zu schützen. Bei der Vorstellung des vom Bundesfamilienministerium geförderten Programms "Stärkung einer kinderfreundlichen Umgebung und Sicherstellung des Kinderschutzes in Hamburger Flüchtlingsunterkünften" wird auch Staatssekretär Ralf Kleindiek (SPD) erwartet. Das Projekt soll zunächst in drei Hamburger Erstaufnahmeeinrichtungen starten.

