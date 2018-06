Hamburg (dpa/lno) - Ein Klassiker des Ohnsorg-Theaters, Karl Bunjes "Op Düvels Schuuvkoor" (Verteufelte Zeiten), wird dort die kommende Spielzeit eröffnen. Die Bauernkomödie, die 1968 mit Heidi Kabel und Henry Vahl Furore machte, inszeniert Anatol Preissler, wie Ohnsorg-Intendant Christian Seeler am Dienstag in Hamburg berichtete. In der gegenwärtigen Saison 2015/16 "segelt unser Haus unter sehr, sehr gutem Wind", sagte Seeler mit Blick auf eine wieder steigende Publikumsauslastung und eine sehr wahrscheinliche "schwarze Null" am Ende. Die nächste Spielzeit, die am 21. August startet, wird seine letzte: Der Bühnenchef gibt seit Amt nach fast 22-jähriger Intendanz zum 1. August 2017 an seinen Hamburger Kollegen Michael Lang ab.

