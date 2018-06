Hamburg (dpa/lno) - Ein unbekannter Mann hat in Hamburg-Neuenfelde eine Kassiererin eines Tabakladens mit einer Schusswaffe bedroht und Bargeld geraubt. Der Täter kam am Donnerstagnachmittag in das Geschäft, hielt der 55-jährigen Angestellten eine Waffe vor und forderte Geld, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Frau gab ihm demnach rund 120 Euro aus der Kasse. Der Mann steckte seine Beute in eine mitgebrachte Plastiktüte und floh vermutlich durch die hinter dem Laden gelegene Apfelplantage. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Polizeimeldung