Hamburg (dpa/lno) - Ein 27-Jähriger ist in Hamburg-Farmsen von einer U-Bahn erfasst und schwer verletzt worden. Der Mann habe in der Nacht zum Freitag aus zunächst ungeklärter Ursache mit dem rechten Bein im Gleisbett festgehangen, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Die einfahrende U-Bahn erfasste ihn trotz eingeleiteter Notbremsung - er erlitt schwere Verletzungen am Bein und eine Platzwunde am Kopf. Ein Rettungswagen brachte den 27-Jährigen in ein Krankenhaus. Der U-Bahn-Verkehr war während der Unfallaufnahme im Bereich Farmsen kurzzeitig unterbrochen.