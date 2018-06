Hamburg (dpa/lno) - Ein 27-Jähriger ist am Karfreitag bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Finkenwerder verletzt worden. Der Mann war am Freitagnachmittag mit seinem Auto zu schnell in eine Kurve eingebogen und daraufhin eine Böschung heruntergestürzt, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Dabei verletzte er sich am Rücken. Lebensgefahr bestand den Angaben zufolge nicht. Die Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus.