Hamburg (dpa/lno) - Ein 23-Jähriger ist am Sonntagmorgen an einer S-Bahn-Station in Hamburg-Ohlsdorf von einer Bahn überrollt und schwer verletzt worden. Der Mann wurde von der Feuerwehr gerettet, wie die Bundespolizei mitteilte. Der 23-Jährige kam den Angaben zufolge mit schwersten Verletzungen an Kopf und Oberkörper in ein Krankenhaus. Der Lokführer leitete zwar eine Schnellbremsung ein, konnte den Zusammenstoß aber nicht verhindern, wie ein Sprecher erklärte. Aufgrund von Zeugenaussagen und Videoaufnahmen gehen die Beamten von einem Unfall aus. Der 23-Jährige sei am Bahnsteig entlanggetorkelt und selbst in die Gleise gegangen.